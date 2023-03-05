Aydın Valisi Aksoy'un Berat Kandili mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 'Berat Kandili' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Berat Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Berat Kandili, yüce rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kahramanmaraş ve çevre birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, herkesin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.