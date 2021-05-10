Aydın Valisi Aksoy'un Engelliler Haftası mesajı

Vali Aksoy mesajında, “Bu gün en anlamlı haftalardan birisi olan sevgi ve saygıyı en çok hak eden Engelliler Haftası'nı kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkımızın bu konuda duyarlığının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Engelli olmak kimsenin kendi tercihi değildir. Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları daha iyi anlayabilmek için empati kurmamız ve bir gün bizimde engelli bir insan olabileceğimiz gerçeğini unutmamamız gerekir. Engellilerimiz ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar toplumun ve tüm insanların ortak sorunudur. Engelliler de herkes gibi, başka hiçbir sebeple değil; insan oldukları için onurlu bir yaşamı hak etmektedirler. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının ve çağdaş toplum olmanın gereğidir. Ülke nüfusunun önemli bir bölümünü engelli vatandaşlarımızın oluşturduğu gerçeğinden yola çıkarak, onların hayata daha kuvvetli tutunması için hepimize görevler düşmektedir. İlimizde engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmeti ve engellilere ve ailelerine yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri, yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Aydın ilinde yaşayan tüm engellilerin bilgilerinin yer alacağı Engelli Bilgi Bankası çalışması İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda başlatılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli vatandaşlarımıza geleceğe daha umutla bakabilecekleri huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.