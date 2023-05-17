Aydın Valisi Aksoy'un 'Müzeler Haftası' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Müzeler Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 1977 yılında Uluslararası Müzeler Günü olarak kabul edilen 18 Mayıs, UNESCO tarafından da tüm dünyada Müzeler Günü ilan edilmiştir. Ülkemizde de 1982 yılından itibaren 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz Müzeler Haftası, kültür mirasımızın korunması ve müzeciliğin tanıtılması açısından önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır. Müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği önemli yerlerdir. Geçmişi, insanların düşünüş, inanç, yaşayış ve sanat anlayışlarını, bize bıraktıkları eserlerden öğreniyoruz. Bu anlamda müzeler uygarlığın hafızası, geçmişe ve emeğe saygının odağı, yarınlara ışık tutan bir zaman tünelidir. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar kültürel ve teknik alanlarda oluşan eserleri tasnif ederek insanlara sunan mekânlardır. Müzeler yalnız geçmişteki kültür varlıklarının sergilendiği yerler değil, aynı zamanda Etnografya, fen, doğa ve folklor müzeleri yakın geçmişin sanat ve zeka ürünlerinin de ortaya konduğu yerlerdir" dedi.

Türkiye'de tarihe ışık tutan birçok müze bulunduğunun altını çizen Aksoy, "Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır. İlimizde de kamuya ait Aydın Arkeoloji Müzesi, Karacasu Etnografya Müzesi, Afrodisias Müzesi, restorasyonu tamamlanan Yörük Ali Efe Evi Müzesi, Milet Müzesi hizmet verirken bunun yanında Özel Müzeler olan Davutlar Zeytin-Zeytinyağı Müzesi, Çine Kuvayı Milliye Müzesi, Çine ADÜ Arıcılık Müzesi, Nazilli Kent Müzesi de kendi alanları ile ilgili hizmetler vermektedir. Geçen yıl hizmete açılan Adnan Menderes Müzesi'de yakın tarihe ışık tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunması konusunda önemli görevler üstlenen akademisyenlerimiz ve müze çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Müzeler Haftası'nı kutluyor, sevgiler saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.