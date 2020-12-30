Aydın Valisi Aksoy'un yeni yıl mesajı

Vali Aksoy mesajında, “Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki, her yeni yıl umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir. Yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının; ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Türk Milleti, birlik ve dayanışma içinde bütün güçlükleri aşmış, çağdaşlaşma yolunda yılmadan çaba göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü düzeyine ulaştırmıştır. Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, ortak bir kaderi paylaşarak, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe ülkemizi ve Aydın'ı hak ettiği noktaya taşımaktır. Yine içtenlikle inanıyorum ki, tarihin içinden süzülüp gelen, paylaşılmış acılar ve sevinçlerle harmanlanmış ve sayılamayacak kadar ortak paydayla perçinlenmiş kardeşliğimizi bozmaya hiçbir güç yetmeyecek ve ülkemiz dünya sahnesinde kendisine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Diğer yandan, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ilimiz ve ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu süreçte; vatandaşlarımız tarafından, alınan tedbirlere uyulması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi mücadelemize güç katmaktadır. Havaların soğuması ile birlikte kişilerin kapalı ortamlarda geçirdikleri sürenin uzaması Covid-19 salgınının yayılmasını artırmaktadır. Bu nedenle yılbaşında aile, komşu, ev ziyaretlerinde bulunulmaması gerekli olup bu hususa riayet edilmesi önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılla birlikte tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınının son bulmasını, ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar gelmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Saygıdeğer Aydınlı hemşerilerimin, Şehit yakınları ve Gazilerimizin, kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Aydınlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.