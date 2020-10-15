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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda

Aydın Valiliği’ne atanmasının ardından ilk kez Kuşadası’na gelen Vali Hüseyin Aksoy, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aydın Valiliği'ne atanmasının ardından ilk kez Kuşadası'na gelen Vali Hüseyin Aksoy, çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kuşadası Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Aksoy, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile görüşecek, Kuşadası'nın genel durumu hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy, daha sonra Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir'i de makamında ziyaret etti.


Gün boyu Kuşadası ziyaretlerini sürdüren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ardından merkezi Kuşadası'nda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan'ı ziyaret ederek TÜRSAB'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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