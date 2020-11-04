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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası'nda

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, depremin ardından yaşanan gelişmeleri incelemek ve denetlemek üzere Kuşadası’na geldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, depremin ardından yaşanan gelişmeleri incelemek ve denetlemek üzere Kuşadası'na geldi. Kuşadası Kaymakamlığı'na giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, burada bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Aksoy başkanlığındaki toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Milli Eğitim, Afad ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Vali Aksoy, depremle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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