Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan Kaymakamlık ve Belediye ziyareti

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Hüseyin Aksoy, karşılanmasının ardından Söke İlçe Kaymakamlığı makamını ziyaret etti.

Kaymakamlık toplantı salonunda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'ya, İlçe Kaymakamı Soner Zeybek tarafından Söke Brifingi verildi.

“Söke Belediyesi'ni de ziyaret etti”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy daha sonra Kaymakamlığın bulunduğu Hükümet Konağı'ndan yürüyerek Söke Belediyesi'ne geçti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve daire müdürlerince kapıda karşılandı. Başkanlık makamına geçen Vali Hüseyin Aksoy, İlçe Kaymakamı Soner Zeybek ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel bir süre sohbet etti.

Vali Aksoy daha sonra Söke Ticaret Odası'na geçti.