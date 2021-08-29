Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un '30 Ağustos' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '30 Ağustos Zaferi'nin' 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Kurtuluş Savaşı'nın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımızı ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "30 Ağustos Zaferi; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir zaferdir. Aziz Milletimizin fedakârlığının, kararlılığının, vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olan bu zafer aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı, ulusumuzun birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya gösterildiği tarihte benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferdir" dedi.

Türk milletinin haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlayarak bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösterdiğini belirten Vali Aksoy, "Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Atatürk'ün önderliğinde, evrensel değerler ışığında gelişmesini sürdüren, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır. Bilinmelidir ki, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuzda olduğu gibi bu gün de Ülkemizin ve Milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"Bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmanın temel hedefimiz olması gerektiğini kaydeden Aksoy mesajına şöyle devam etti;

"Bu gün için görevimiz, bir yandan Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkarak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalı, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam etmeliyiz. Aynı zamanda bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak temel hedefimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Aydınlı hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."