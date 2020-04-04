İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın ve ilçelerinde giriş-çıkış yasağı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın ve ilçelerinde de giriş ve çıkış yasağı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın ve ilçelerinde de giriş ve çıkış yasağı başladı. Genelge kapsamında Aydın'a bağlı Kuşadası'nın İzmir yönünden girişi beton bariyerlerle kapatıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Kuşadası Belediyesi Zabıta ekiplerinin desteğiyle Kuşadası'nın İzmir'in Selçuk ilçesi tarafından girişinde Bayraklıdede Mahallesi'nde yola beton bariyerler konuldu ve kontrol noktaları oluşturuldu. Saat 00.00'dan sonra ise İzmir'in Selçuk ilçesi yönünden gelen araçların Kuşadası'na girişine izin verilmedi, hem gelen ve hem de şehirden çıkmak isteyen araçlar ise geri döndürüldü. Polis ekipleri vatandaşları ve sürücüleri bilgilendirerek, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Kuşadası ve Aydın olan sürücülerin geçişine izin verileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.