Aydın ve İzmir'de etkili yağış

Aydın ve İzmir'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 50 dakika içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 7-8 kilogram yağış düşerken yağışlarda dolunun etkili olduğu bölgelerde kiraz ve cevizler zarar gördü.

Sağnak yağış, Aydın merkez, Köşk, İncirliova, Germencik, Sultanhisar, Yenipazar ve Nazilli ilçelerinin yayla kesimleri ile İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde meydana geldi. Şiddetli yağış özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.