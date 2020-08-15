İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın ve Muğla'da bu yıl 865 hektar alan yandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bu yıl meydana gelen 272 yangında 865 hektar alan yandı.


Ateş savaşçıları orman yangınları ile mücadeleye devam ederken, 2020 yılında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bu güne kadar meydana gelen yangınlarda 865 hektar alan yandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muğla ve Aydın illerinde ekipler bu yıl 170 orman ve 102 ziraat yangınına müdahale etti. Çıkan yangınlarda 430 orman, 435 de ziraat olmak üzere toplamda 865 hektar alan yandı.


Öte yandan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Dün, Aydın'da Söke ve Didim, Muğla'da ise Marmaris, Fethiye ve Milas olmak üzere beş ayrı bölgede çıkan orman yangınlarında helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçilerimiz bölgelere sevk edilerek havadan ve karadan müdahale edilmiş ve yangınlar söndürülmüştür” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.