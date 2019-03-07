Aydın Vergi Dairesi'nden Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret

Vergi Haftası kapsamında Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Grup Müdürü Yusuf İpekçi ve Mustafa Çelik, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ve Gelir Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürü Şemsi Derya Atalay katılım sağladı.

Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil Müsevitoğlu ve beraberindeki heyeti; Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Yakup Er ve Cihan Can ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil Müsevitoğlu; “Vergi haftası kapsamında vergi bilincinin arttırılmasında büyük katkısı olan Borsamıza ziyarette bulunduk. Çalışmalarımızda, mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesine önem veriyoruz, verginin vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi, vergide gönüllü olmayı attırmaktadır. Borsamız yönetimi ve üyelerinin ülkemize sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ise; ekonomik kalkınma ve gelişimin vergi bilinci yüksek toplumlarda daha da öne çıktığını değinerek, Borsa üyeleri adına talep edilen her konuda yardımcı oldukları için Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve heyete teşekkürlerini ifade etti.