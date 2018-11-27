Aydın Veteriner Hekimler Odası'ndan açıklama

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, köşe yazarı Hıncal Uluç'un bir yazısında meslektaşlarını töhmet altında bıraktığını belirterek “İyileşmediler diye uyutmuyoruz, iyileşsinler diye uyumuyoruz” dedi.

Aydın Veteriner hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin konuyla ilgili açıklamasında “ Hıncal Uluç'un kaleme aldığı bir yazısında meslektaşlarını Veteriner Hekimlik gibi, hayatlarını mesai mevhumu gözetmeksizin canlıları korumaya adayan kutsal bir meslek grubunu hedef alarak, toplumda, meslektaşlarımızın iyileşmeyen hastalarını öldürdükleri algısını yaratacak satırlar yazmıştır. Sayın Uluç, öncelikle “veteriner” şeklinde tanımlanmış bir mesleğin olmadığını, sözde esprinizde hedef aldığınız, toplum sağlığını, gıda güvenliğini ve çevre sağlığını koruma görevlerinin yanında hayvan sağlığı alanında da teşhis ve tedavi hizmeti veren mesleği icra eden kişilerin unvanlarının ‘Veteriner Hekim' olduğunu, bu hususun kanunla sabit olduğunu ifade etmek isterim. Evet biz Veteriner hekimler, hastalarımıza şikayetlerini soramayız, teşhisimizi yüksek lisans düzeyinde almış olduğumuz eğitim ve mesleki tecrübelerimiz ışığında yapmış olduğumuz analizler ve gözlemlerle koyabilmek durumundayız. Bu şekilde koymuş olduğumuz teşhis doğrultusunda her türlü risk altında büyük özveriyle tedavi protokollerimizi uygular, sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yaparız” dedi.

Veteriner hekimlerin dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden vicdanlı insanlar olduğunu kaydeden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Bizler mesleğimizi uygularken ‘önce zarar verme' anlayışıyla hareket eder, bırakın öldürmeyi, en ufak zarar getirecek manipülasyondan uzak dururuz. Siz de keşke mesleğinizi uygularken bizim kadar hassas davranıp bir meslek grubuna zarar verecek kelimelerden ve sözde esprilerden uzak durabilseydiniz. Siz mevzu bahis köşe yazınızda olduğu gibi hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan satırlarla hedef kitlenizi uyutabilirsiniz belki ama bizler hastalarımızı iyileşmiyorlar diye uyutmayız” ifadelerine yer verdi.