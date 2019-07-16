Aydın Veterinerler Odası Başkanı Şahin sert çıktı

Aydın Veterinerler Odası Başkanı Cemil Şahin, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak ‘evcil hayvanımın rahatsızlığı için hangi ilacı kullanmalıyım?' diye soranlara sert çıktı.

Aydın Veterinerler Odası Başkanı Cemil Şahin, evcil hayvanı rahatsızlanan vatandaşların zaman geçirmeden veterinere başvurmaları gerektiğini söyledi. Hiçbir hekimin fotoğraftan teşhis koymayacağını kaydeden Şahin, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak ilaç soranları da eleştirdi.

“Muayenesiz tedavi fayda sağlamaz, zarar verir”

Evcil hayvan sahiplerini uyaran Şahin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında “Evcil hayvanının fotoğrafını DM'den atarak bu hastalık nedir? Hangi ilacı kullanalım? Gibi mesajlar geldiğinde okumadan silip engelliyorum bilginiz olsun. Evcil hayvanınız hastaysa zaman kaybetmeden veteriner hekiminize götürün. Hiçbir hekim fotoğraftan teşhis koymaz, ilaç önermez. Muayenesiz tedavi fayda sağlamaz, zarar verin” ifadelerini kullandı.