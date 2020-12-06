Aydın yağışlı havanın etkisi altına girecek

Aydın'da yarından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da havanın yarın çok bulutlu il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı çok bulutlu yerel sağanak yağmurlu, Çarşamba aralıklı sağanak yağmurlu, Perşembe il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 2-3 derece düşüş yaşanması beklenirken, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olması konusunda uyarıldı.