İhlas Haber Ajansı

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Aydın yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın’da yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da Salı ve Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu kuvvetli sağanak yağışlı, Perşembe parçalı ve çok bulutlu, Cuma parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da 18-20 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor. Görülecek olan yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

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