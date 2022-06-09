Aydın yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın'da, yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı ve serin havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, “Cuma günü (10.06.2022) akşam saatlerinden itibaren bölgemizin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta sonu boyunca bölgemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.