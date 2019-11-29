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Aydın yağmura doydu

Aydın’da haftalardır beklenen yağışlar Kasım ayının son haftasında gerçekleşti.

Aydın'da haftalardır beklenen yağışlar Kasım ayının son haftasında gerçekleşti. Son yağışlarda Güzelçamlı'ya 135.9, Söke'ye 104.4, Germencik'e de 53.3 kilogram yağış düştü. Aydın genelinde ise Kasım ayının uzun yıllar yağış ortalaması olan 92.6 kilogramlık yağışın şu ana kadar 63.3 kilogramının düştüğü yağışların Pazar günü öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.


Aydın Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; Aydın'ın ilçelerinde ve bazı önemli noktalarda olmak üzere 24 ölçüm istasyonu, Çıldır Havaalanı'nda 1, Kuşadası'nda denizde 1 olmak üzere 26 ayrı noktada meteorolojik verilerin anlık değerlendirmelerinin yapıldığı belirtildi.


Kasım ayı başından itibaren beklenen yağışların bu yıl gecikmeli olarak gerçekleştiğini belirten Meteororoloji Müdürlüğü yetkilileri Yağışların Pazar günü öğlen saatlerine kadar devam edeceğini, Çarşamba gününe kadar da havanın açık olmasının beklendiğini kaydettiler.


Pazar günü sıcaklıklar 6 derece birden düşecek


Yağışların Pazar günü sona ermesi ile birlikte Aydın'da sıcaklıkların 6 derece birden düşeceğini belirten yetkililer, gerek tarımla iştigal edenlerin gerekse program yapacak olanların hava sıcaklıklarındaki ani değişime dikkate almalarını istediler.

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