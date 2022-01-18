Aydın yaylaları beyaza büründü

Soğuk havanın etkisine giren Aydın’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.
Soğuk havanın etkisine giren Aydın'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.
Aydın'ın yüksek kesimlerine yağan kar, yaylaları beyaza bürüdü. Sabah uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaşan Aydınlılar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Kuyucak ilçesine bağlı Sarıcaova, Yeşildere, Musakolu, Belenova, Ovacık mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ekiplerinin kapanan yollarla ilgili çalışma yapacağı bildirildi.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.