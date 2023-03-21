Aydın yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın'da yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, “Yağışların Çarşamba günü bölge genelinde genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması, Perşembe günü, kıyı kesimler hariç iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.