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Aydın yeni haftada kavrulacak

Aydın’da dün zaman zaman etkili olan yağışlı ve serin hava, yerini yarından itibaren kavurucu sıcaklıklara bırakacak.

Aydın'da dün zaman zaman etkili olan yağışlı ve serin hava, yerini yarından itibaren kavurucu sıcaklıklara bırakacak.


Türkiye'nin sıcak illerinden birisi olan Aydın'da dün zaman zaman etkili olan yağışlı ve serin hava bugün mevsim normallerine dönmeye başlayacak. Yarından itibaren ise sıcaklık değerleri 35 dereceden başlayarak, 40'lı derecelere ulaşacak. Aydın'da havanın yarın az bulutlu 33 derece, Pazartesi 39, Salı 40, Çarşamba 39 derece olması bekleniyor. Hafta başından itibaren etkili olan sıcak hava ile birlikte vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaları gerektiği belirtildi.

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