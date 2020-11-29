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Aydın yeni haftaya yağışla girecek

Aydın’da uzun zamandır etkisini sürdüren sıcak ve güneşli hava, yarın yerini yağışlı havaya bırakacak.

Aydın'da uzun zamandır etkisini sürdüren sıcak ve güneşli hava, yarın yerini yağışlı havaya bırakacak.


Aydın yeni haftayı yağışlı hava ile karşılayacak. Haftanın ilk gününde il genelinde etkili olacak yağışlı havanın gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında da 3-4 derece düşüş yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın yarın sağanak yağışlı 16, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise çok bulutlu 19-20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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