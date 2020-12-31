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Aydın yeni yıla yağışla girecek

Bugün akşam ve yeni yılın ilk saatlerinde Aydın’da sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bugün akşam ve yeni yılın ilk saatlerinde Aydın'da sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da havanın bugün, yarın ve Cumartesi günü sağanak yağışlı, Pazar günü çok bulutlu, Pazartesi günü ise yine sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşlar uyarıldı.

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