Aydın, YKS'de başarı sıralaması ile göz doldurdu

Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde YÖK tarafından yapılan 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Aydınlı öğrenciler başarılarıyla göz doldururken, Türkiye sıralamasında önemli yerlerde kendilerine yer buldu.

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları bugün açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Türkiye geneli başarı sıralamasına göre Aydın genelinde ilk 12'de 1 öğrenci, ilk 100'de 5 öğrenci ve ilk 1000'de ise 31 öğrenci alanlarında aldıkları puanlarla başarı sıralamasında yer aldı. Nazilli Fen Lisesi öğrencisi Alperen Akyol TYT'de Türkiye 12'ncisi olurken aynı zamanda yapılan sıralamada sayısal alanda Türkiye 54'üncüsü oldu. Dil alanında; Özel bir kolej öğrencisi Yağmur Elçi 36'ncı sırada, Nazilli Fen Lisesi öğrencisi Pelinsu Pehlevan 59'uncu sırada kendine yer buldu. Özel bir kolej öğrencisi Dilara Ecem Özaslantaş ise Türkiye genelinde 96'ncı sıraya yerleşti. Özellikle salgın sürecinde yaşanan olağanüstü koşullarda öğretmenleriyle birlikte büyük bir özveriyle çalışarak sınava hazırlanan Aydınlı öğrencilerin, Türkiye genelindeki elde ettikleri bu başarı takdirle karşılandı.

Sınav sonuçlarını değerlendiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Bugün açıklanan YKS sonuçlarına baktığımızda son zamanlarda aldığımız en güzel haberlerden birisi olarak nitelendirebilirim. Başarı bir ekip işidir ve bu zorlu yolculukta öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve okul idarecilerimizin büyük bir emeği var. Yılların birikimini ve çabasını geri dönüş olarak aldığımız bu sınavda başarı kazanarak bizlere bu gururu yaşatan başta öğrencilerimiz olmak üzere başarılarında emeği olan tüm eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.