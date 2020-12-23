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Aydın, Yormaz efeye veda etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde evinin sokağında kaldırımda ölü olarak bulunan Türkiye Kuvayi Milliye Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin sokağında kaldırımda ölü olarak bulunan Türkiye Kuvayi Milliye Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz son yolculuğuna uğurlandı.


Türkiye Kuvayi Milliye Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz geçtiğimiz günlerde evinin bulunduğu sokağın köşe başında kaldırımda ölü bulunmuştu. Yormaz'ın vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, Aydınlılar Yormaz efeye bugün veda etti. Yormaz için Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Yormaz'ın sevenleri başta olmak üzere, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Türkiye Kuvayi Milliye Derneği Aydın Şubesi üyeleri katıldı. Öğle nazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yormaz'ın cenazesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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