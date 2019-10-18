Aydın zeytinyağı Gurme 2019'da tanıtıldı

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yürütülen ‘Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım' etkinliği, Gurme 2019 Doğu Anadolu Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda gerçekleşti.

Bu yıl birincisi düzenlenen Erzurum Gıda ve Yöresel lezzetler Gıda, İçecek Ürünleri, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi/Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'in de katıldığı törenle Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar merkezinde açıldı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan ikinci etap Tadım ve Tanıtım faaliyetlerinin 7. Gurme 2019 Doğu Anadolu Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarında ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Başkan Yardımcıları Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Mustafa Akdam ve Mehmet Ali Avcu katılım sağladı.

Erzurumlular, Aydın zeytinyağına yoğun ilgi gösterdi

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel; Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin yedincisini Gurme 2019 Doğu Anadolu Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarında ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde yaklaşık 1000 ziyaretçiye Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları Gülsün Bulut ve Barış Şenol tarafından, tüketicilere birebir ‘doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği' tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler. Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ‘Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına' katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketiciler zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tağşişe yönelim azalacaktır” dedi.