Aydın'a 143 yeni hekim atandı

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın'ın 7 ilçesine atanan toplam 143 yeni hekimin ataması yapıldı.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın'ın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'ın Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Çine ve Bozdoğan ilçelerine 103 branşta toplam 143 yeni hekim atandı. Uzman hekim, uzman diş hekimi ve hekim kadrosuna atamalar yapılırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık kalitesinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek “hayırlı” olmasını diledi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise “Aydın'ın sağlığına dev hekim desteği, 103 branşta toplam 143 hekim. Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüze yeni atanacak hekimlerimiz ile sağlık ordumuz daha da güçlenecek olup vatandaşlarımıza sunulacak olan sağlık hizmetinin kalitesinin daha da artması sağlanacaktır. İlimizin ilçe bazlı kadro dağılımına bakıldığında merkez ilçe Efeler'e 50, Nazilli ilçemize 39, Söke ilçemize 21, Kuşadası ilçemize 14, Didim ilçemize 9, Çine ilçemize 7 ve Bozdoğan ilçemize 3 olmak üzere uzman hekim, uzman diş hekimi ve hekim kadrosu tahsis edilmiştir” ifadeleri yer aldı.