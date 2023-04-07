Aydın'a 20 yılda 164 milyar sosyal destek

Aydın'da ihtiyaç sahibi ailelere son 20 yılda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 164 milyar 905 milyon 935,60 TL sosyal ve ekonomik destek verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Aydın'da ihtiyaç sahibi ailelere son 20 yılda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 164 milyar 905 milyon 935,60 TL sosyal ve ekonomik destek verildi.