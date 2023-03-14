Aydın'a 5 bin 260 depremzede öğrencinin nakli yapıldı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'a gelen 5 bin 260 depremzede öğrencinin il genelindeki okullara nakil işlemleri gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgelerinde çalışmalar aralıksız olarak devam ederken ülke genelini yasa boğan iki büyük depremin açtığı yaralar da sarılmaya çalışılıyor. Afet bölgelerinden Aydın'a gelen depremzedeler ise Aydın Valiliği koordinesinde il genelindeki yurtlara yerleştiriliyor. Depremzede ailelerin çocuklarının ise eğitimlerine aralıksız devam edebilmeleri amacıyla da Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yoğun mesai harcarken, tespit edilen öğrencilerin de okullara kayıtları yapılıyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Aydın genelinde bugüne kadar toplam 5 bin 260 öğrencinin okullara kaydı yapıldı. Yeni okullarında eğitimlerine başlayan depremzede öğrencilerin, daha hızlı bir şekilde uyum sağlamaları için de gerekli destek çalışmalar veriliyor.