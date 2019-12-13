İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'a 5 yeni noterlik kuruldu

Adalet Bakanlığı’nın 21 Kasım’daki oluruyla, Aydın’ın 4 ilçesinde 5 yeni noterliğin kurulduğunu belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nın 21 Kasım'daki oluruyla, Aydın'ın 4 ilçesinde 5 yeni noterliğin kurulduğunu belirtildi.


Adalet Bakanlığı'nın 21 Kasım'daki oluruyla noterliklerin kurulması için yer tespit çalışmalarına başlandığını dile getiren açıklamada; “Aydın Efeler'de Aydın 4. Noterliği unvanı ile 1 adet, Nazilli'de Nazilli 5. Noterliği unvanı ile 1 adet, Söke'de Söke 4. Noterliği unvanı ile 1 adet, İncirliova'da İncirliova 3. ve 4. Noterliği unvanı ile 2 adet olmak üzere toplam 5 adet daha noterlik kurulmuştur. Halihazırda Noterliklerin kurulacağı yerleri belirlemek amacıyla adres tespit çalışmaları için bağlı Başsavcılıklara yazılar gönderildi. Nazilli'de kurulacak olan Nazilli 5. Noterliği, Sanayi bölgesinde olacak" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.