Aydın'a atanan yeni hekimlere kurum uyum eğitimi verildi

Aydın'daki sağlık tesislerine atanan 90 yeni hekim ve uzman hekim için İl sağlık Müdürü Osman Açıkgöz başkanlığında “Kurum Kültürüne Uyum” eğitimi verildi.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın'ın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede 106. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerine atanan uzman tabip ve tabip unvanındaki çalışanlara, Personel Hizmetleri Başkanlığı tarafından “Kurum Kültürüne Uyum, Protokol Kuralları ve Etkili İletişim” konularında hizmet içi eğitim verildi.

Eğitim ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Uyum eğitimimizde, Aydın'a atanan hekim ve uzman hekimlerimize yürürlükte olan anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik ve yönergelerin ilgili maddeleri anlatılmıştır. Eğitimin birinci oturumunda katılımcılara memurların genel hakları, ödev ve sorumlulukları, izin, özlük hakları, sosyal medya kullanım kuralları, tıbbi etik kuralları gibi konu başlıklarında bilgilendirme yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile İl Sağlık Müdürlüğü Taşra Teşkilatı görev, yetki ve sorumlulukları ile hiyerarşisi tanıtılmıştır. Ayrıca eğitimin ikinci oturumunda protokol kuralları ve etkili iletişim konusunda eğitim verilmiş olup düzenlenen eğitimlere uzman hekim ve hekim unvanında toplam 90 kişi katılım sağlamıştır. Eğitimin sonunda, ilimizin turizm bölgelerindeki sağlık tesislerimizde yaşanan hasta yoğunluğu sebebiyle geçici görevle görevlendirilen ve görevleri esnasında başarılı ve özverili çalışma sergileyen 23 pratisyen hekime, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen'in katılımları ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'ün teşrifleriyle Teşekkür Belgesi takdimi yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.