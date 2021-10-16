Aydın'a bir yağış uyarısı daha

Aydın'da gün içerisinde görülecek olan yerel sağanak yağışlara karşın vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.