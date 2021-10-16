İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a bir yağış uyarısı daha

Aydın’da gün içerisinde görülecek olan yerel sağanak yağışlara karşın vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da gün içerisinde görülecek olan yerel sağanak yağışlara karşın vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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