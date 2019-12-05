İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'a buzlanma uyarısı

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde beklenen buzlanma ve don olayının, önümüzdeki 2 gün boyunca Aydın’da da etkili olacağı belirtildi.

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde beklenen buzlanma ve don olayının, önümüzdeki 2 gün boyunca Aydın'da da etkili olacağı belirtildi.


Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Manisa'nın geneli önümüzdeki 2 gün boyunca 06-07 Aralık 2019 Cuma ve Cumartesi günleri buzlanma ve don olayı bekleniyor. Beklenen don ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.