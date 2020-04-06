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Aydın'a çamur yağdı

Nisan ayına yağışla başlayan Aydın’da çamurlu yağmur yağdı.

Nisan ayına yağışla başlayan Aydın'da çamurlu yağmur yağdı. Sabah uyanan herkes araçlarda oluşan çamuru görünce gözlerine inanamadı.


Meteoroloji Müdürülüğü tarafından Ege'de yer yer toz taşınımı uyarısının ardından Hafta sonu gerçekleşen yağışlarda şehre adeta çamur yağdı. Zaman zaman görüş mesafesinin de düştüğü Aydın'da toz taşınımı pazartesi günü sona erdi.


Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını adeta çamur içerisinde görünce gözlerine inanamadı. Yetkililer, sezonun tozlaşma sezonu olduğunu yaşanan bu tabii olayan meyve ağaçları için faydalı bir durum olduğunu belirttiler.

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