Aydın'a Değer Projesi çerçevesinde etkinlikler sürüyor

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB), Gençlik Koordinatörlüğü ve TDV Aydın Şubesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Aydın'a Değer Projesi çerçevesinde etkinlikler devam ediyor.

Aydın'a Değer Projesi çerçevesinde Aydın il ve ilçelerinde Aile ve Dini Rehberlik ile Gençlik Koordinatörlükleri istişare toplantıları gerçekleştirerek, etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Çarşı Camii'nde 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' konulu sohbet gerçekleştirildi. Koçarlı ilçesi Cihanoğlu Camii'nde 'Ailede Merhamet' konulu cuma vaazı ve sonrasında aile ziyaretleri, Hatuniye Camii'nde kadınlara yönelik 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' konulu seminer gerçekleştirildi.

Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri tarafından Koçarlı Çok Programlı Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 'Değerler Eğitimi' semineri ve Efeler İlçe Müftülüğü Musiki Ekibi tarafından musiki konseri gerçekleştirildi.

Ayrıca proje çerçevesinde engelli ve yaşlı aileleri ziyaret edildi. Vatandaşların, cami cemaatinin ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği ve memnuniyetlerini bildirdiği projenin devam edeceği ifade edildi.