Aydın'a Değer Projesi çerçevesinde etkinlikler sürüyor

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB), Gençlik Koordinatörlüğü ve TDV Aydın Şubesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Aydın'a Değer' projesi çerçevesinde etkinlikler devam ediyor.

Aydın il ve ilçelerinde Aile ve Dini Rehberlik ile Gençlik Koordinatörlükleri istişare toplantıları gerçekleştirerek, etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Efeler İlçe Vaizi Mücahit Deliktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ziyaret ettikten sonra Çine ilçesi Çarşı Camii'nde 'Ailemde Merhamet' konulu vaaz verdi. Efeler İlçe Vaizi Keziban Ilgaz tarafından Çine Müftülüğü Konferans Salonu'nda 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' konulu konferans verildi. Aydın İl Vaizi Şaduman Gülseren Aydın tarafından da Çine Mehmet Emin Ünal Kız Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik 'Değerler Eğitimi' konulu seminer verildi.

Manevi Danışman Muhammed İsmail Fevzi Sayı'nın ise Çine Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirdiği 'Değerler Eğitimi' sunumunun ardından Efeler İlçe Müftülüğü Musiki Ekibi tarafından musiki konseri icra edildi.