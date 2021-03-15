Aydın'a fırtına uyarısı

Aydın'da bugün akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/sa) ve yerel olarak kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.