Aydın'a fırtına ve yağış uyarısı

Aydın'da yarın Lodos fırtınası ile birlikte görülecek kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “10.01.2023 Salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden sonra Aydın il genelinde kuvvetli (20-50 kg/m2), batı ilçelerinde (Kuşadası, Karpuzlu, Didim, Germencik, Koçarlı, Söke, İncirliova) çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması tahmin ediliyor. 10.01.2023 Salı günü güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın bölge genelinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ve lodos fırtınası nedeniyle, meydana gelecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kara ve deniz ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.