İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a fırtına ve yağış uyarısı

Aydın’da yarın görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da yarın görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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