Aydın'a hafta sonu yağışlı hava geliyor

Aydın'da Cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü beklenen yağışla birlikte normale dönecek. Meteoroloji verilerine göre, Cumartesi başlaması beklenen yağışların 3-4 gün etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Aydın'da havanın bugün parçalı bulutlu 24, yarın çok bulutlu 20, Cumartesi sağanak yağışlı 15, Pazar Sağanak yağışlı 15, Pazartesi sağanak yağışlı 16 derece olması bekleniyor.