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Aydın'a kar geliyor

Aydın’da sağanak yağışlı hava etkili olurken, bugünden itibaren hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş ile birlikte, Cuma günü doğu bölgesinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Aydın'da sağanak yağışlı hava etkili olurken, bugünden itibaren hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş ile birlikte, Cuma günü doğu bölgesinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın yarın sağanak yağışlı, Cuma günü merkez ve batısı yağmurlu, doğusu karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı, Cumartesi ve Pazar günü çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 9-10 derecelere düşeceği tahmin ediliyor.

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