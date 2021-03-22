Aydın'a kış geri geliyor

Aydın il genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında 10 dereceye varan düşüş yaşanması beklenirken, Aydın'a kış geri gelecek.

Aydın'da haftalardır pandemi dolayısıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşlar kırlara akın etti. Güzel havayı fırsat bilen Aydınlılar hafta sonu ailecek piknik keyfi yaptı. Baharın müjdecisi 21 Mart Nevruz Bayramı'nın gelmesi ile birlikte ilkbaharın gelmesi dört gözle beklenirken, yarından itibaren sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacak. Bugün gün içerisinde 22 dereceye kadar çıkacak olan hava sıcaklığı, yarın 14 dereceye düşerken gece sıcaklığı ise 10 derece olacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarındaki düşüş hafta içinde devam edecek. Yarın gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği Aydın'da 24 Mart Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 12, en düşük sıcaklık 3, 25 Mart Perşembe günü en yüksek sıcaklık 12, en düşük sıcaklık 1 ve 26 Mart Cuma günü ise en yüksek sıcaklık 13 en düşük sıcaklık ise 0 derece olarak ölçülecek. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise havanın çok bulutlu olması bekleniyor.