Aydın'a kuvvetli rüzgar uyarısı

Aydın'da zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam etmekte olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90- 120 km/sa) yarın da devam ederek, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.