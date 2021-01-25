Aydın'a kuvvetli rüzgar uyarısı

Aydın’da zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Aydın'da zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam etmekte olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90- 120 km/sa) yarın da devam ederek, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.