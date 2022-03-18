İhlas Haber Ajansı

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Aydın'a kuvvetli rüzgar uyarısı

Aydın’da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Aydın'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Rüzgarın Aydın genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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