Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın merkez ve batısında (İncirliova, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine) kuvvetli (30-60 kg/m2), kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke ve Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.