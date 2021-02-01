İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın merkez ve batısında (İncirliova, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine) kuvvetli (30-60 kg/m2), kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke ve Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.