Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "12.12.2021 Pazar günü görülecek yağışların genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli yağışların 13 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.