İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın il genelinde yarın öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "12.12.2021 Pazar günü görülecek yağışların genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli yağışların 13 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.