Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Aydın'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış dolayısıyla vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir ve Aydın çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam (25.01.2019 Cuma) saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (26.01.2019 Cumartesi) gece saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (40-80 kg/metrekare), İzmir Merkez ve Batı Kıyı İlçelerinde yer yer şiddetli (80-100 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.