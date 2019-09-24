Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da meteoroloji verilerine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde (İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam (24.09.2019 Salı) saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.