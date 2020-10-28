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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'da bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Çarşamba) öğleden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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