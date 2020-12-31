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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden 1 Ocak Cuma günü için Aydın ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.


Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü öğle saatlerinde Aydın merkez çevreleri ve Kuşadası, Söke, Didim, İncirliova, Germencik, Köşk ve Karpuzlu gibi batı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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